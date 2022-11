Girls Tech: appuntamento al Museo Ferrari di Maranello

Girls Tech, un progetto didattico per avvicinare bambine e ragazze ai temi dell’innovazione e delle professioni del futuro, si terrà venerdì 25 novembre presso il Museo Ferrari di Maranello.



Per la prima volta Girls Tech sbarca nel mondo dei motori e dell’automotive, per unire tecnologia e divertimento al Museo Ferrari. Grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione Casa Natale di Enzo Ferrari, Girls Tech sta realizzando un evento su attività laboratoriali gratuite dedicate al gaming e alla robotica educativa per permettere alle partecipanti di sperimentare in maniera creativa e divertente le nuove tecnologie.



La sua mission è promuovere la sensibilizzazione rispetto la disparità di genere nel mondo dell’innovazione e della tecnologia, valorizzando le differenze e divulgando il valore dell’inclusività, con l'obiettivo principale che va al raggiungimento della Gender Equality.



I laboratori gratuiti si svolgeranno nella mattinata del venerdì 25 novembre in due turni:

Mattina:

primo turno 10:00-11:00

secondo turno 12:00-13:00

Pomeriggio:

primo turno 14:30-15:30

secondo turno 16:00-17:00



L’età consigliata per seguire questi laboratori è bambine e ragazze dai 7 ai 15 anni, previa prenotazione. Una volta terminati i laboratori, i partecipanti potranno visitare il Museo Ferrari. E' necessario iscriversi a questo link https://www.eventbrite.it/e/girls-tech-al-museo-ferrari-tickets-464137556927? o tramite email a info@girlstech.it.