Golosando sotto le stelle, torna la cena itinerante di beneficenza

Giunge alla sua dodicesima edizione Golosando sotto le stelle, la cena itinerante nella corte dell'Acetaia Leonardi ormai divenuta un appuntamento imperdibile per modenesi e non.

Sabato 10 settembre infatti, a partire dalle ore 18.00, oltre 200 volontari saranno impegnati ad accogliere i commensali nelle 14 tappe enogastronomiche sparse per l'immensa corte. Un menu tradizionale, che vede come protagonisti Parmigiano Reggiano, Lambrusco di Modena, Prosciutto di Modena DOP, Gnocco Fritto, Baccalà fritto e l'immancabile Aceto Balsamico di Modena.

Ad accompagnare il programma culinario, sarà l'intrattenimento di Andrea Barbi, e non mancheranno la musica dal vivo e le varie esposizioni di motori e artigianato. Per i più piccoli inoltre, sarà allestita l'area "Biricchinopoli"; dove potranno trascorrere momenti di divertimento tra gonfiabili e truccabimbi. Durante la serata infine, si svolgerà l'elezione di Miss Modena con la sfilata di Abiti da Sposa.

Il costo di partecipazione è di 32,00 € per adulto, 14,00 € per ragazzi da 6 a 14 anni. Per chi prenota e entro il 05/09 prezzo speciale: 30,00 € per gli adulti e 12,00 € per i bambini. Info e prenotazioni presso "B.B. Caffè" a Corlo e "Az. Agr. Leonardi Giovanni" a Magreta, oppure online sul sito dedicato. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Ad anticipare Golosando sotto le stelle, sarà - come di consueto -, venerdì 9 settembre, la Serata delle Regine, giunta alla sua quarta edizione. Presso l'Acetaia Leonardi infatti, si terrà il ritrovo statico di auto e moto d'epoca, auto sportive e fuoristrada. Anche in questa occasione, sarà possibile mangiare allo stand gastronomico che offrirà una vasta scelta di panini, bibite e patatine fritte. Per l'ingresso, è richiesto un contributo di due euro che sarà devoluto a favore di ASEOP e il Soggiorno per Anziani di Corlo (MO).