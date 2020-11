Grandezze & Meraviglie, Franco Nasi presenta "Wilderness: il trionfo della natura sull'uomo"

Giovedì 26 novembre alle ore 16.30, Grandezze & Meraviglie propone la conferenza “Wilderness: Il trionfo della natura sull’uomo, tra Romanticismo e distopie contemporanee” a cura di Franco Nasi (docente Unimore). L’evento sarà trasmesso in streaming sul sito dell’Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena. La conferenza fa parte della serie di incontri interdisciplinari “I Linguaggi delle Arti: Trionfi” a cura di Enrico Bellei e Sonia Cavicchioli.

In molte narrazioni sette-ottocentesche la natura è vista come una grande madre (o matrigna). L’uomo può intervenire a modificarla, anche sensibilmente, ma poi la natura ritorna trionfante e cancella, riassorbendo nella sua esuberante fecondità, le costruzioni dell’uomo. Così è raccontato anche in cicli pittorici come Il corso dell’impero di Thomas Cole, uno dei maggiori esponenti della Hudson River School, o nelle riflessioni filosofiche degli scrittori americani del Trascendentalismo, da Emerson a Thoreau. In numerosi film e romanzi distopici recenti, come The Road di Cormic McCarthy, la natura, sconvolta dalla tracotanza dell’uomo, trionfa ugualmente, ma diventa anche un luogo inospitale, che sembra escludere la possibilità di sopravvivenza dell’uomo. Nell’incontro ci si soffermerà su alcuni modi in cui il trionfo della natura è stato inteso e interpretato nelle opere di alcuni artisti e autori americani fra il XIX e il XXI secolo.

La piattaforma su cui verrà trasmessa la conferenza è Google Meet, a questo indirizzo. Per ulteriori informazioni contattare e-mail: info@grandezzemeraviglie.it; telefono: 059 214333 / 345 8450413.