Green Mindfulness, incontri a Pavullo

Il fine settimana può iniziare prendendosi un momento per se, per rallentare finalmente corpo e mente, per riposare, per lasciare spazio.. al momento presente, così com'è. Quattro incontri, frequentabili ciascuno separatamente o ancora meglio in sequenza, per allenare quella qualità luminosa della mente che è fatta di silenzio, di ascolto, di attenzione, di presenza, di chiarezza. Verranno proposte una serie di pratiche, tipiche della meditazione Mindfulness, al chiuso e all'aperto, in un alternarsi di esperienze che, una volta apprese, potranno essere portate nelle proprie vite quotidiane. Il valore aggiunto di questa proposta è quello di poter usufruire della presenza della Natura come potente alleata in grado di facilitare lo sviluppo dell'attenzione e della piena consapevolezza.



DOVEE: gli incontri si svolgono presso una casa privata con saletta coperta e ampio spazio verde esterno, con possibilità di praticare immersi nella natura.



CONDUCE: Cristina Mori – psicologa, ecopsicologa, guida ambientale escursionistica, istruttrice di Mindfulness.



COSA PORTARE: scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica con suola scolpita, abbigliamento comodo a strati, berretto e occhiali da sole, piccola borraccia, materassino e/o telo per sdraiarsi per terra. Solo per l'incontro di sabato 13/08 portare qualcosa di vegetariano da condividere per il pranzo e bicchiere-piatto-posate da campeggio.



PRENOTAZIONE: obbligatoria possibilmente entro 48h prima, telefonando o scrivendo un whattsapp a Cristina: 3408628932, walkin.cm@gmail.com



COSTO: nello spirito del voler offrire un'opportunità preziosa di benessere e condivisione a tutti coloro che ne vorranno beneficiare, non è previsto un costo fisso ma un'offerta libera consapevole (consapevole delle proprie reali possibilità e consapevole che chi propone la giornata e mette a disposizione gli spazi vive di questo).