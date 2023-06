"Harraga": sabato la presentazione del lavoro del fotografo Piscitelli sull'immigrazione

Prezzo non disponibile

E’ in programma sabato 24 giugno, dalle 17.30, presso Arca Emporio del Riuso di Porta Aperta (Strada Cimitero San Cataldo 119), la presentazione di “Harraga”, il lavoro del fotografo documentarista Giulio Piscitelli che sarà presente personalmente all’inaugurazione.

Harraga è il termine con cui, in dialetto marocchino e algerino, si definisce il migrante che viaggia senza documenti, che "brucia le frontiere". Harraga è diventato anche il nome del progetto a lungo termine, ancora in corso, di Giulio Piscitelli che ha seguito le rotte dei migranti che provano a entrare in Europa.

Lo ha fatto nel Mediterraneo orientale e in quello occidentale, imbarcandosi in Tunisia per raggiungere le coste italiane, documentando l'enclave spagnola di Melilla, i viaggi verso Lampedusa, i profughi del Corno d'Africa che attraversano il deserto, i siriani, gli iracheni, gli afghani che approdano sulle isole greche nella speranza di raggiungere l'Europa.

Frutto di un lungo progetto iniziato nel 2010, Harraga è diventato anche un libro pubblicato da Contrast nel 2017, una testimonianza unica del periodo storico che stiamo attraversando; un archivio visivo che lascia un segno indelebile nella mente di chi guarda, costituito dalle immagini e dalle parole di Giulio Piscitelli, con un testo introduttivo di Alessandro Leogrande e le mappe disegnate dal cartografo Philippe Rekacewicz.

L'evento è organizzato da URBANER - Culture Urbane Emilia-Romagna, progetto dell’assessorato alla Cultura del comune di Modena, in collaborazione con Porta Aperta e Arca Lavoro, con il sostegno di Fondazione di Modena.

L’incontro costituisce inoltre l’inizio di una rassegna di appuntamenti che porteranno ad ASSEDIO 2023 - CONTROCULTURE E SPAZIO PUBBLICO. Editoria di settore, esposizioni e incontri, evento che si terrà a Modena il 2 e 3 dicembre 2023, organizzato da URBANER in collaborazione con Collettivo Amigdala, dedicato alle sotto culture che si creano e sviluppano in ambito urbano.

Grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Modena, saranno riconosciuti n. 2 CFP a tutti gli architetti partecipanti, a prescindere dall’Ordine di appartenenza, previa firma sui moduli predisposti dall'Ordine.