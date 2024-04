Alla Casa delle Donne focus sul costo economico e sociale della cura

Perché li lavoro di cura professionale è sotto pagato e svalutato? Appuntamento con la discussione dal titolo "lI costo economico e sociale della cura" mercoledi 17 aprile alle 15 alla Casa delle Donne di Strada Vaciglio Nord 6. Interverranno con le loro testimonianze le lavoratrici del settore della cura Kolodiy Valentyna, rappresentante dell'associazione Leleka Modena, Olena Kim portavoce della Comunità ucraina a Modena e Stefano Serri, infermiere e scrittore.

L'invecchiamento della popolazione e le difficoltà dell'accesso ai servizi dedicati, rende sempre più urgente trovare soluzioni alla richiesta di aiuti per le famiglie con persone anziane o fargili e riflettere sullecondizioni lavorative di chi lavora nella cura, ancora nella maggioranza dei casi affidato a manodopera femminile e straniera, generalmente sottopagata e socialmente poco valorizzata.

"E' di questo lavoro che vogliamo occuparci - dicono el organizzatrici dell' incontro - per portare in primo piano nelle "Raccomandazioni femministe" che porteremo ai candidati e alle candidate delle prossime elezioni cittadine, oltre al suo costo sociale ed economico, anche il costo umano di chi lo presta. Vogliamo prendere in esame i problemi connessi ad una professione che si fa carico dei bisogni e della sofferenza altrui, in aggiunta alle difficoltà inerenti al proprio quotidiano".

Conducono l'incontro Giovanna Ferrari, UDI Modena e Zighereda Tesfamariam, Donne nel Mondo e fa parte del percorso partecipativo l'associazione "TOCCaNOI. Pensieri femministi sulla città di Modena". Il percorso è promosso dalle associazioni della Casa delle Donne di Modena (Centro documentazione donna, Casa delle donne contro la violenza, Differenza maternità, Donne nel mondo, Gruppo donne guistizia, Unione donne in Italia) e rientra nelle azioni del progetto "La strada di casa" sostenuto dalla Fondazione di Modena nell'ambito del bando Personae.