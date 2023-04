Collezioni digitali delle Gallerie Estensi, quattro incontri per insegnanti e studenti

Le Gallerie Estensi, MLOL (media library online che gestisce la più grande rete di biblioteche digitali in Italia) e l’Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna organizzano quattro incontri rivolti agli insegnanti e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado per promuovere la conoscenza e l’utilizzo della piattaforma digitale EDL - Estense Digital Library che da anni si occupa di catalogare il patrimonio della Biblioteca Estense universitaria.

La condivisione di cataloghi digitali “open” facilita la ricerca, la conoscenza e la fruizione del vasto patrimonio librario e artistico delle Gallerie Estensi nonché di molte altre collezioni digitali online. Con lo strumento delle Storie MLOL, ogni utente della piattaforma digitale delle Gallerie Estensi può utilizzare tutte le risorse digitali per creare dei percorsi visuali all’interno di un’immagine o tra dettagli di immagini differenti, inserendo descrizioni e annotazioni.

Le Storie consentono infatti di realizzare approfondimenti ma offrono anche spunti interessanti dal punto di vista didattico. Si possono utilizzare, infatti, come supporto alla lezione ma non solo: possono rivelarsi preziose e divertenti anche come esercitazioni.

Il corso vuole favorire l’utilizzo dello strumento delle Storie MLOL, mostrarne l’usabilità, la ricchezza e la semplicità di utilizzo in ambito didattico per insegnanti e studenti. In particolar modo si dimostrerà come la ricchezza dei materiali e dei contenuti del portale possa essere utilizzata in attività didattiche varie, con metodologie innovative che valorizzano la rielaborazione della fonte e la creatività. Saranno altresì fornite alcune proposte destinate ai vari ordini di scuola dando qualche modello di riferimento e gli strumenti operativi necessari

“Gli incontri sono intesi per far conoscere ai docenti una modalità di utilizzo innovativa delle nostre collezioni digitali” dichiara Martina Bagnoli, direttrice delle Gallerie Estensi. “Negli ultimi anni abbiamo messo a disposizione del pubblico una enorme quantità di dati, vogliamo che questi siano utilizzati. Il riuso per noi è un tema importantissimo e quindi ci dedichiamo con costanza anche a formare chi forma. Siamo grati a MLOL per il loro supporto e all’Ufficio Scolastico Regionale per l’interesse manifestato verso questa iniziativa”.

Sono previsti quattro incontri ognuno su tematiche diverse tutti caratterizzati da una marcata lettura interdisciplinare delle opere e dei materiali. I corsi saranno condotti da Isabella Manchia, digital librarian di MLOL, Lucia Peruzzi, un’operatrice didattica delle Gallerie Estensi e presidente di Prospectiva e i docenti Gabriele Benassi (coordinatore delle Equipe Formative presso USR Emilia-Romagna) ed Elisabetta Siboni (docente del Servizio Marconi TSI presso USR Emilia-Romagna).

Gli incontri si terranno sia in presenza a Modena, nella sala conferenze della Biblioteca Estense, che in streaming a questo indirizzo https://youtu.be/YsW-zzL529A. Il calendario è il seguente:

13 aprile, 16.00 - 18.00, Animali reali e fantastici nascosti tra le pagine e nei dipinti

20 aprile, 16.00 - 18.00, Spartiti dipinti: note, strumenti musicali, letteratura musicale

27 aprile, 16.00 - 18.00, Giro del mondo tra mappe e meraviglie

04 maggio, 16.00-18.00, Testo e immagine: miti e letteratura

Ogni singolo appuntamento dà diritto all’attestato di partecipazione. Per informazioni e iscrizioni: Giuliano Boni 059/2034314 giuliano.boni@comune.modena.it, Anna Simoni 059/2034331 anna.simoni@comune.modena.it, Paola Bigini 340 0686650 paola.bigini@cultura.gov.it. Per ottenere gli attestati di partecipazione è necessario effettuare l’iscrizione tramite il sito di MyMemo: https://www.comune.modena.it/memo/my-memo.L’accesso a MyMemo richiede l’utilizzo dello SPID. Con il patrocinio di Ufficio Scolastico Regionale.