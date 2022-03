Giovani al centro con EduchiamoCi: al via la rassegna di eventi di Italia del Futuro

EduchiamoCi, conoscere e aiutare i ragazzi per un futuro migliore, questo il titolo della serie di appuntamenti che Italia del Futuro ha organizzato per la provincia di Modena sulle politiche giovanili. "Il tema delle politiche giovanili è spesso trattato con genericità, per questo si è scelto di creare incontri specifici sui temi di maggior interesse" spiega il Presidente Davide Nostrini.

Sabato 26 marzo, primo appuntamento alla biblioteca Mabic di Maranello dalle 16.30, tema in oggetto la scuola, in particolare le medie e l’educativa riguardante i primi anni dell'adolescenza. Le ospiti saranno Francesca Scalise, psicologa dello sviluppo e la Prof.ssa Monica Ferri, docente all’istituto medio Galilei di Maranello.

"Nelle prossime settimane ci saranno due appuntamenti a Modena città e altri nei comuni della provincia" continua Nostrini. "Partiremo dalle scuole superiori per analizzare con accuratezza l’ormai dilagante fenomeno delle “Baby Gang”. Affronteremo l’accesso al mondo del lavoro, il tema della formazione permanente, il costo dei corsi universitari e il discusso modello di alternanza scuola-lavoro. Parleremo di proposte volte alla riduzione dell’abbandono scolastico e capaci di incidere sulla categoria dei NEET. Infine dialogheremo di salute mentale e ampliamento dei servizi di welfare e sport rivolti alle fasce più giovani" conclude.

In allegato la locandina con il programma completo