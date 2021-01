Dibattito per una nuova legge elettorale: appuntamento online con il CDC

Il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale - Emilia-Romagna ha organizzato un dibattito online, previsto per sabato 30 gennaio dalle 10.00 alle 12.30, per caldeggiare una nuova legge elettorale in sostituzione al Rosatellum.

"In occasione del recente referendum costituzionale, le forze politiche della maggioranza di Governo, per convincere gli italiani a votare per il taglio del Parlamento, si erano impegnati ad approvare, prima del referendum, una nuova legge elettorale. Non fecero in tempo. Allora dissero. La faremo subito dopo il referendum. Non lo hanno fatto. La settimana scorsa Giuseppe Conte, in Parlamento, ha affermato che una nuova legge elettorale proporzionale era dovuta, quindi imminente. Ora, da più parti e per ragioni diverse, si parla di elezioni anticipate. Ci chiediamo. Di nuovo con il Rosatellum, legge elettorale di evidente incostituzionalità, per un Parlamento rimpicciolito, e con collegi elettorali, unico aggiustamento fatto dopo il taglio, che mortifica la rappresentanza? Il nostro è un NO netto e indignato" si legge nel comunicato.

All'incontro, presieduto da Francesco di Matteo, interverranno Felice Besostri - Avvocato e docente di Diritto Pubblico -, Lorenza Carlassare - Professoressa Emerita dell'Università di Padova -, e Gianfranco Pasquino - Professore Emerito dell'Università di Bologna -. Ad introdurre il dibattito, al quale sono stati invitati a partecipare anche parlamentari di LeU, M5S e PD, sarà Mauro Sentimenti. Conclude Maria Paola Patunelli.