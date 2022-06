"Pavullo Rinnovabile", il Gruppo Ambiente e Territorio organizza un incontro con esperti del settore

il Gruppo Ambiente e Territorio, gruppo di lavoro politico/tematico dell'area progressista/ecologista, aperto e partecipato dal basso, che si occupa di approfondimento dei temi ambientali e territoriali della montagna, sabato 11 giugno alle ore 16 a Pavullo nel Frignano presso la Sala dell’Unione dei Comuni del Frignano promuove un'iniziativa dal titolo "Pavullo Rinnovabile - Verso l'autosufficienza energetica".

Perché la bolletta è salita alle stelle? Quali sono le principali fonti rinnovabili? perché sono convenienti per l'ambiente e per il portafoglio? Cos'è una comunità energetica e che vantaggi ha? Se ne parlerà con: Filomena Acquafredda - Responsabile Energia Federconsumatori di Modena; Vittorio Marletto - Fisico, Gruppo Energia per l'Italia; Leonardo Setti - Ricercatore della facoltà di chimica industriale dell'Università di Bologna. Ci sarà inoltre un confronto con chi già da anni utilizza Fonti Rinnovabili come il fotovoltaico e la biomassa.

Per ulteriori informazioni, contattare l'indirizzo email gruppoambienteterritorio@gmail.com