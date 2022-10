Il politologo Gianfranco Pasquino ospite di CNA a Campogalliano

Le prospettive del governo, l’evoluzione (o l’involuzione) della democrazia, ciò che serve all’Europa per definire la propria identità. Poi la rappresentatività e gli spazi che essa ancora ha nel confronto politico. Questi sono solo alcuni degli argomenti che saranno toccati domani sera, mercoledì 19 ottobre, alle 20.45 all’Oratorio San Rocco di Campogalliano, in Piazza Castello, dove ospite della serata, organizzata da CNA in collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà Gianfranco Pasquino.

Politologo noto al grande pubblico per le sue apparizioni televisive (è spesso ospite delle trasmissioni televisive Coffee Break de LA7; Di Mattina, approfondimento politico di Rai News; Agorà di Rai Tre) e per i suoi commenti sulla carta stampata (il Sole 24 Ore, La Repubblica e, attualmente, Domani). Pasquino, professore di Scienza politica per oltre quarant’anni all’Università di Bologna, vive nel capoluogo della nostra regione dove insegna al Dickinson College e presso la SAIS-Europe.

L’iniziativa è aperta gratuitamente al pubblico.