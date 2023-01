Ingresso gratuito alle meraviglie del sito Unesco per San Geminiano

Martedì 31 gennaio, in occasione di San Geminiano, il sito Unesco, con la Ghirlandina, il Duomo e Palazzo Comunale, musei e mostre sono pronti ad accogliere modenesi e turisti per festeggiare insieme il patrono della città.

Per celebrare il santo, sono aperti a ingresso gratuito, ma su prenotazione, tutti i luoghi del sito Unesco: per ammirare la città dall’alto, si può salire sulla Torre Ghirlandina a orario continuato dalle 9.30 alle 18.30, mentre a Palazzo Comunale, sempre a ingresso gratuito su prenotazione, si possono visitare le Sale storiche (nel pomeriggio, con ingressi alle 15.15, 16, 16.45, 17.30, 18.15) e l’Acetaia comunale per scoprire come nasce l’Aceto balsamico tradizionale di Modena (ingressi alle 10.30, 11.30, 15.30 e 16.30). Le prenotazioni, fino a esaurimento dei posti disponibili, si effettuano sul portale visitmodena.it.

Il Duomo di Modena sarà aperto per le celebrazioni con la possibilità di venerare San Geminiano nella cripta. Le visite turistiche sono possibili solo negli orari in cui non si svolgono le celebrazioni. Aperto anche il Museo Lapidario, con ingresso gratuito, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.

In occasione della festa del patrono è aperto anche, in via straordinaria, il Palazzo Ducale (che normalmente è visitabile solo nei weekend). L’accesso è possibile solo con visita guidata, su prenotazione, alle 11, alle 14 e alle 15 (il biglietto costa 10 euro).

Aperti anche il Nuovo Diurno di piazza Mazzini (dalle 9.30 alle 19) e, a ingresso gratuito, la Farmaci storica di Ago, in largo Porta Sant’Agostino (dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 19).

Per tutta la giornata, dalle 11 alle 19, a ingresso gratuito, a Palazzo Santa Margherita si può visitare anche il Museo della Figurina dove prosegue la mostra, promossa da Fmav-Fondazione Modena Arti Visive, “Minecraft Museum Adventure. Viaggio nel mondo della figurina” che integra il videogioco più venduto al mondo con le collezioni del Museo: gli utenti, sia i più esperti sia i neofiti, potranno interagire con la collezione attraverso postazioni all’interno del Museo o da remoto, divertendosi con una serie di giochi di difficoltà crescente che spaziano dal parkour alla logica.

Alla Biblioteca Poletti, a Palazzo dei Musei, e nel complesso di San Paolo è aperta, a ingresso gratuito, anche la mostra “La collezione rivelata. Carte e libri d’artista dal Laboratorio di Arte grafica di Modena” che celebra i 150 anni di vita della biblioteca e i quaranta di attività del Laboratorio fondato da Roberto Gatti e dalla moglie Anna Maria Piccinini. In esposizione, suddivise nelle due sedi, circa duecento opere, tra stampe a foglio e libri d’artista, realizzate da autori di fama nazionale e internazionale, come Giuliano Della Casa, Mimmo Paladino, Andrea Chiesi, Wainer Vaccari, Assadour, Joe Tilson e molti altri. Martedì 31 gennaio, la mostra è aperta nella sede della Biblioteca Poletti dalle 15 alle 19; nella sede di San Paolo, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.