Mercoledì, sabati, avventure: tante nuove attività per bambini alla Fattoria Centofiori

Da mercoledì 20 gennaio, dalle ore 17.00 alle 18.30, ripartono i "Mercoledì Prime Esperienze", attività e laboratori naturali per i bambini dai 18 mesi ai 4 anni.

Le prime esperienze sono importantissime per la crescita del bambino, sono momenti formativi che rimangono impressi nella memoria; sperimentazioni che permettono di conoscere il mondo ed iniziare a prendere confidenza con la natura e i suoi elementi.

Ecco il calendario:

- Mercoledì 20 Gennaio – Amica Terra

- Mercoledì 27 Gennaio – Dal grano alle delizie da forno

- Mercoledì 3 Febbraio – E' in arrivo il carnevale! Maschere divertenti con materiale naturale

- Giovedì 11 Febbraio – I dolci di carnevale

- Mercoledì 17 Febbraio – Racconti d'inverno e laboratorio a tema

- Mercoledì 24 Febbraio – Magie in vasetto

In Fattoria ripartono anche i "Sabati Centofiori", tante attività per bambini all'insegna della natura, della scoperta e della creatività.

Da quest'anno aumentano le proposte, con laboratori anche la domenica mattina.

Ecco il calendario:

- Sabato 23 Gennaio - Ore 15:00 età 6-9 anni – Dal campo alla tavola

- Sabato 30 gennaio – Ore 15:00 Età 3 - 8 anni: Magico inverno

- Domenica 31 gennaio – Ore 10:00 età 3 - 6 anni – I tre giorni della merla

- Sabato 6 febbraio – Ore 15:00 età 6-9 anni - Caccia al tesoro in natura

- Domenica 7 febbraio – Ore 10:00 età 3 - 6 anni - Caccia al tesoro in fattoria

- Sabato 13 febbraio – Ore 15:00 età 6 - 9 anni – I dolci di carnevale

- Sabato 20 febbraio – Ore 15:00 età 6 - 9 anni - Tutti fuori

- Sabato 27 febbraio - Ore 15:00 età 6 - 10 anni – I migratori in fattoria

- Domenica 28 febbraio – Ore 10:00 età 3 - 5 anni - In fattoria sono arrivate le galline! Una mattina con la Rezdora, al taiadeli

Anccora, le "Avventure in Fattoria" sono piccoli assaggi di quello che sarà proposto durante le "Avventure Centofiori", un progetto incentrato sullo stare in natura, dedicato ai bambini dai 2 ai 6 anni, in partenza a Settembre 2021.

Ecco il Calendario:

- Sabato 30 gennaio – Ore 10.00 età 2 - 6 ANNI – I tre giorni della merla – Scopriamo la leggenda e usciamo all’aperto per osservazione gli alberi e cercare nidi.

- Sabato 13 febbraio – Ore 10.00 Evento famiglia per tutte le età – Il bosco mascherato – Addobbiamo il bosco in stile carnevalesco. Letture e favole divertenti e attività in Natura.

- Sabato 27 febbraio – Ore 10.00 età 2 - 6 ANNI - Tutti fuori!!



Per info e prenotazione (obbligatoria):

festecreative70@gmail.com

334 3799202 (dalle 17:00 alle 20:00)

Prezzi: 15€ a bambino. Posti limitati.

Alla quarta partecipazione si avrà diritto ad uno sconto.