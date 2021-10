"Intavolatura de Cimbalo", Paola Erdas in concerto al Museo Civico di Modena

Sabato 30 ottobre, al Museo Civico di Modena alle ore 21, Grandezze & Meraviglie propone “Intavolatura de Cimbalo”. Paola Erdas, al clavicembalo e alla spinetta, presenta l’esito di uno studio esecutivo approfondito dedicato ad Antonio Valente, Cieco Napolitano. Così questo musicista, napoletano d’adozione e non vedente, si firma nella sua fondamentale Intavolatura de Cimbalo del 1576, il primo libro dedicato unicamente al clavicembalo, redatto con una speciale e complessa scrittura musicale inventata dallo stesso autore. Nel concerto, la sua musica è alternata a composizioni di autori coevi di area ispanica, a ricreare l’ambiente musicale della sontuosa Napoli spagnola. La musica è stata registrata su un recente CD dalla stessa Erdas, in prima assoluta mondiale.

Paola Erdas è cembalista dai molteplici interessi e dal repertorio ampio e poco convenzionale. Inizia gli studi con D. Petech e prosegue con K. Gilbert al Mozarteum di Salisburgo. Attiva anche nel campo della ricerca musicologica, pubblica per la Ut Orpheus di Bologna. I suoi sei CD solistici hanno riscosso ampi consensi dalla critica internazionale e sono stati per la maggior parte registrati su preziosi strumenti storici. Molte le collaborazioni di Paola, interessata a spaziare tra i vari repertori, generi musicali e artistici in generale: col liutista Rolf Lislevand; col tablista Shyamal Maitra, con il giovane astro nascente della viola da gamba André Lislevand.

Apertura della biglietteria 45 minuti prima dell’inizio. Ingresso 13€ (riduzioni 10€, 5€). Per ulteriori informazioni e prenotazioni, visitare il sito internet www. grandezzemeraviglie.it, contattare l'e-mail: info@ grandezzemeraviglie.it oppure il numero tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413.

