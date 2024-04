Con Karin Pallaver l'Italia del colonialismo, tra obelischi e leoni

Venerdì 19 aprile 2024, alle ore 17.30, si terrà il quinto appuntamento del ciclo di conferenze "Monumenti. Il passato, la memoria, lo spazio pubblico", che rientra nell’ambito del progetto pluriennale “Rivoluzioni”, promosso da Fondazione Collegio San Carlo, Istituto Storico di Modena, Centro Documentazione Donna Modena, Comitato per la Storia e le Memorie del Novecento del Comune di Modena e Fondazione di Modena. Il programma delle conferenze è realizzato con il sostegno di Bper Banca.

L’incontro, dal titolo "Obelischi e leoni. L’Italia e la memoria del colonialismo", si terrà nella Sala Verde della Fondazione Collegio San Carlo (in via San Carlo, 5) e sarà tenuto da Karin Pallaver, professoressa di Storia e istituzioni dell’Africa presso l’Università di Bologna. La conferenza si propone di analizzare la difficile memoria del passato coloniale italiano, collegando il lavoro svolto dalle attiviste e dagli attivisti della società civile, che hanno iniziato a mappare le tracce del colonialismo ancora presenti nello spazio pubblico, con un inquadramento storico.



Tutte le conferenze sono trasmesse in diretta streaming www.fondazionesancarlo.it e possono sempre essere riascoltate sul canale YouTube della Fondazione Collegio San Carlo.