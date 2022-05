Kart elettrici per i bambini, educazione stradale al Motor Valley Fest

Kart elettrici per i bambini per sviluppare attività di educazione alla sicurezza stradale con gli esperti. È la proposta di Aci Modena che, in occasione del Motor Valley Fest, organizza il percorso nel parcheggio del Pala Molza per un’attività gratuita alla quale potranno partecipare bambini dai 6 ai 10 anni. L’appuntamento con “Karting in piazza” è sabato 28 maggio, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18, e domenica 29, dalle 9.30 alle 12.30.

Le iscrizioni dei piccoli piloti si raccolgono on line: https://form.jotform.com/ kartinginpiazza/modena22.

Il format è ideato da Aci sport e si svolge già da diversi anni. Sono previste due fasi. Una di teoria, sulle nozioni fondamentali del codice stradale, sulla sicurezza e sul rispetto delle regole, e una decisamente più pratica con il kart elettrico: ogni bambino sarà guidato e seguito da vicino da un istruttore, che potrà facilmente fermare il mezzo in ogni momento, e anche con una gimkana su bici su di un percorso protetto che prevede attraversamenti pedonali e segnaletica. È previsto anche l’intervento di operatori della Polizia locale.

A tutti i bambini verrà rilasciato un diploma di “Ambasciatore della sicurezza stradale” e affidato il compito di diffondere, innanzitutto nelle rispettive famiglie, le “10 Regole d’oro della Fia per la Sicurezza Stradale”. Pochi efficaci consigli finalizzati ad aiutare gli automobilisti a migliorare il proprio stile di guida e a ricordare le responsabilità per sé stessi, i passeggeri e tutti gli utenti della strada.

"Karting in Piazza - spiega il Presidente di ACI Modena Vincenzo Credi - è un format ideato da Acisport che si svolge dal 2013 e ha già raggiunto oltre 20.000 bambini in circa 50 location selezionate. Ai piccoli piloti sarà insegnata in allegria l’educazione stradale; il tutto sotto la direzione di esperti tecnici Acisport e secondo uno sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica ed una pratica, tenute da istruttori qualificati ed esperti. La parte teorica focalizzerà l’attenzione dei bambini sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole in generale e li coinvolgerà attivamente quali testimoni ed ambasciatori delle “10 Regole d’Oro della Sicurezza Stradale”. La parte didattica prevede il coinvolgimento anche di Campioni di Kart ed Automobilismo che, con il carisma derivante dalla loro attività sportiva, testimonieranno e spiegheranno in modo accattivante e coinvolgente come la conoscenza ed il rispetto delle regole siano indispensabili per salvaguardare l’incolumità propria e altrui".