L'amore...cambia!, il nuovo musical della Compagnia delle Mo.Re in scena al Michelangelo

L'amore... cambia!, il musical che porta in scena esilaranti estratti di vita di coppia arriva al Teatro Michelangelo sabato 28 novembre alle ore 21.00.

Lo spettacolo vede al piano il maestro Gioacchino Cancemi, alla regia Maicol Piccinini con l'aiuto di Lucia Severi e alla direzione corale Elisa Righi.

“L'amore cambia” è uno spettacolo che racconta le molteplici sfaccettature che può avere un rapporto di coppia, attraverso scenette e canzoni. A partire dal primo appuntamento fino al matrimonio, passando per i figli e i suoceri e per arrivare infine, alla fine di un’amore, ma perchè no, ogni fine rappresenta anche un nuovo inizio. In chiave comica, “L'amore cambia”, porta in scena piccoli estratti di vita che tutti abbiamo vissuto, ma tra una risata e l’altra, nascono momenti di verità e commozione. La comicità costante ad ogni racconto ci porterà in un viaggio inaspettato e riflessivo in un crescendo di emozioni fino ad esplodere in un finale inaspettato.

Il costo del biglietto è di 20 euro. Per maggiori informazioni, consultare la pagina Facebook della Compagnia delle Mo.Re.