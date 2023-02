"La grande curiosità: esplorare la natura per conoscere il mondo" A Marano torna la rassegna Azione natura

A Marano sul Panaro torna la rassegna Azione natura che quest'anno avrà come titolo "La grande curiosità: esplorare la natura per conoscere il mondo" giunta alla 34ª edizione.

Tutti i venerdì di marzo, con un’anteprima mercoledì 1 marzo, al centro culturale di Marano si terranno serate dedicate agli appassionati di montagne, viaggi e avventure in natura, con racconti e immagini di personaggi che hanno legato la loro attività alla natura, e che quest’anno vede anche la partecipazione straordinaria dell’attore Giuseppe Cederna.

Per il sindaco di Marano Giovanni Galli «la 34ª edizione di Azione natura per la nostra comunità non segna solo il traguardo di una bella e importante tradizione, ma è l'edizione che consolida il festival dopo le ultime sospensioni forzate per l'emergenza sanitaria e il rilancio dello scorso anno. Ora è il momento di rimettere sul palcoscenico la passione per la natura e di lasciarsi meravigliare dai racconti delle e dei protagonisti dell'edizione 2023 della rassegna».

La serata di anteprima del festival sarà mercoledì 1 marzo con Manuel Roli che presenterà “sailing 4life, diario di una traversata atlantica” dall’Italia ai Caraibi in barca a vela, mentre il primo appuntamento della rassegna sarà venerdì 3 marzo con la serata Bici in viaggio a cura di Dino Lanzaretti che racconterà i suoi bici-viaggi venerdì, che lo hanno “trasformato” da impiegato a ciclo-viaggiatore professionista.

Venerdì 10 marzo Claudio Ansaloni dialogherà con Francesca Reinero, ricercatrice, Sergio Riccardo, fotografo professionista e istruttore subacqueo e Primo Micarelli, fondatore e direttore del Centro studi squali di Massa Marittima, raccontando con l'aiuto delle immagini, mito e realtà di un animale estremamente affascinante come lo squalo, mentre venerdì 17 marzo il giornalista fotografo documentarista Stefano Ardito, presenterà “Dall’Appennino all’Himalaya”: il racconto e le immagini di montagne vicine e lontane di un profondo conoscitore delle terre alte.

Venerdì 24 marzo, l’attore Giuseppe Cederna presenterà la serata dal titolo “Canto alla terra”, leggendo e raccontando il viaggio degli uomini e delle parole che ci aiutano a capire chi siamo. Da Walt Whitman a Omero, da Lawrence Ferlinghetti a Chandra Candiani.

La serata conclusiva di venerdì 31 marzo ospiterà l’alpinista e guida alpina Federica Mingolla, che presenterà la sua serata "La mia vita in verticale". Il racconto della sua progressione impressionante nel mondo verticale: dalle competizioni di arrampicata sportiva, alle big wall più impegnative del mondo. Tutte le iniziative si svolgeranno al centro culturale di Marano sul Panaro alle ore 21,00 ad ingresso libero, anche se è consigliata la prenotazione.