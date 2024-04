Fiori, forme, colori e speciali immagini di famiglia: nel weekend Palazzo Ducale è dei bambini

Sarà un weekend dedicato ai bambini quello in programma al Palazzo Ducale di Sassuolo, a cura della start up di promozione culturale Prospectiva nell'ambito del calendario di iniziative delle Gallerie Estensi. Si comincia sabato 20 alle 10 con l'attività per bambini e bambine dai 2 ai 4 anni "Forme e colori a palazzo": un’esperienza giocosa che permetterà ai più piccoli di calarsi negli ambienti dipinti delle sale e cogliere colori e forme da rielaborare poi in un loro personale disegno e collage, che sarà il ricordo dell’esperienza.

Poi, dalle 11 alle 12.30, sarà la volta di "Immagini di famiglia", l'attività per bambini dai 5 agli 11 anni. Come rappresentavano la famiglia in passato e come la rappresentiamo noi oggi? I palazzi nobiliari erano costellati di dipinti di famiglia: immagini di gruppo, ritratti di antenati in posa fiera, ritratti equestri, statue marmoree e stucchi dorati. Il percorso nelle sale del Palazzo Ducale di Sassuolo porterà i piccoli visitatori, attraverso l’osservazione e il confronto, a scoprire come si è evoluta nel tempo l’immagine e il concetto di famiglia per sperimentare poi diverse rappresentazioni di loro assieme ai loro cari.

Domenica 21 aprile, sempre dalle 11 alle 12.30, i bambini e le bambine dai 5 agli 11 anni sono invitati a prendere parte al labortatorio "Natura fuori e dentro". La delizia di Sassuolo, immersa nella natura, era il luogo dove vivere il tempo dello svago e della bella stagione: non solo all’aria aperta, ma anche dentro al palazzo la natura trionfa, diventando arte e decorazione. Come i duchi amavano circondarsi di fiori, vegetazione e colori, anche i bambini saranno invitati a creare opere d’arte a partire dalla natura stessa, da sempre protagonista del palazzo.

Come partecipare

Prenotazione obbligatoria al numero 389/2673365. Gruppi di massimo 15 bambini; i bambini devono essere accompagnati da un adulto. L’attività è gratuita, è comunque necessario acquistare il biglietto di ingresso al Palazzo Ducale: 8 euro. Ingresso gratuito sino a 18 anni.