Stimolare la creatività: Fmav presenta due laboratori per adulti

In seguito al grande successo riscontrato dal lancio di Riscrivere l’Ordinario, il primo laboratorio previsto per il 14 aprile che ha già registrato il tutto esaurito nelle iscrizioni, Il Dipartimento educativo di FMAV Fondazione Modena Arti Visive propone altre due attività didattiche rivolte esclusivamente al pubblico adulto. Due laboratori non solo per scoprire, vivere e approfondire l’arte e le pratiche artistiche contemporanee ma anche per stimolare la creatività e l’osservazione dei partecipanti. I prossimi incontri, che si terranno mercoledì 21 e 28 di aprile, alle ore 18.30 online su Zoom, porteranno il pubblico ad immergersi ulteriormente nelle opere degli artisti e a dare una nuova lettura della realtà che ci circonda.

Le attività proposte sono legate tra loro da un filo invisibile che riguarda il tema della quotidianità. In questo difficile periodo di isolamento sociale, l’arte e le singolari visioni degli artisti possono accompagnarci in un viaggio alla riscoperta della bellezza, spesso nascosta nelle pieghe del quotidiano. Stimolando la fantasia e l’osservazione sarà più semplice rendere stra-ordinario l’ordinario. Il nostro “piccolo mondo domestico” potrà essere indagato e ridisegnato attraverso alcune semplici pratiche artistiche che verranno sperimentate durante l’attività laboratoriale. Proprio come gli artisti che trasformano l’ovvio in qualcosa di nuovo e stupefacente, anche i partecipanti saranno guidati nell’esplorazione della dimensione quotidiana alla ricerca di una impensabile meraviglia delle cose semplici e comuni.

L'incontro di mercoledì 21 aprile si intitola "Caro diario". Si tratta di un laboratorio per raccontare una storia anche personale partendo da elementi naturali: grazie alle opere di Jitka Hanzlovà, Oliver Musovik e Ivan Moudov saranno usate le immagini come espediente per analizzare/trasformare/riflettere sulle proprie esperienze personali. E' possibile prenotare a questo link.

L'incontro di mercoledì 28 aprile si intitola "Disegni stra-ordinari". Si tratta di un laboratorio per osservare e reinterpretare la realtà: grazie alle opere di Francesca Rivetti, Walter Chappell e Franco Fontana si vedrà come è possibile dare un nuovo senso e creare nuove immagini della realtà. E' possibile prenotare a questo link.



I laboratori sono gratuiti previa iscrizione sulla piattaforma EventBrite. Le informazioni aggiuntive ed il pacchetto speciale dei contenuti verranno inviati agli iscritti il giorno prima del laboratorio insieme al link Zoom per collegarsi con il Dipartimento Educativo di FMAV.