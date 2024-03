Alla scoperta del Palazzo Ducale tra colori, collage e fantasia

Doppio appuntamento per i più piccoli al Palazzo Ducale di Sassuolo questo weekend, nell'ambito del calendario di eventi delle Gallerie Estensi: in programma due laboratori, uno sabato e uno domenica, per i bambini dai 5 ai dieci anni e le loro famiglie.

Si comincia sabato 23 alle 11 con "Il Palazzo che vorrei": partendo da una visita alle stanze del Palazzo Ducale i giovani visitatori verranno guidati nell’osservazione delle pareti decorate con pitture e stucchi ma prive di ogni arredo. Ci penseranno i giovani artisti a decorare le stanze di un palazzo immaginario. Tra materiali di recupero, colori e collage i bambini porteranno a casa una stanza degna di un duca.

Domenica 24, sempre alle 11, sarà la volta del laboratorio "Il cielo in una stanza": una passeggia tra le stanze del Palazzo Ducale di Sassuolo per scoprire cieli e paesaggi differenti, come in una passeggiata all’aria aperta. I bambini potranno ammirare cieli nuvolosi al riparo dalla pioggia, personaggi che volano nell’aria sopra di loro come fossero aerei, cieli caldi e assolati senza bisogno di cercare un riparo all’ombra. Quante forme e sfumature può avere il cielo? I bambini saranno invitati a scoprirlo sperimentando tecniche e colori.

A entrambi i laboratori possono partecipare gruppi di massimo 15 bambini che devono essere accompagnati da un adulto. L’attività è gratuita ma è comunque necessario acquistare il biglietto di ingresso al Palazzo Ducale: (8 euro; ingresso gratuito sino a 18 anni). La prenotazione è obbligatoria chiamando al 389/2673365 il martedì o il giovedì dalle 10 alle 13.