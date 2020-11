Giornata nazionale dell'Albero, alle Salse di Nirano un laboratorio per bambini

Sabato 21 novembre, alle ore 14.30, presso Cà Rossa nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano, è previsto un laboratorio con narrazione per bambini, in occasione della Giornata nazionale dell’Albero e dell’Anno internazionale dedicato alla Salute delle Piante. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fiorano Modenese in collaborazione con l’Ente Parchi Emilia Centrale.

Verranno raccolti i semi presenti sul terreno e apposti in originali vasi realizzati con materiali di recupero, per poi metterli a dimora nei giardini dei partecipanti a seguito dell’inverno. Mamme e papà potranno anche degustare una semplice tisana mentre leggeranno storie e favole a tema.

I posti sono limitati, per cui è obbligatoria la prenotazione tramite il sito fioranoturismo.it o la mail salse.nirano@fiorano.it

L’iniziativa vuole cogliere una sensibilità diffusa sul tema ambientale, anche grazie alla campagna “Mettiamo radici per il futuro” (#mettiamoradiciperilfuturo) avviata dalla Regione con l’obiettivo di piantare 4 milioni e mezzo di alberi in cinque anni.