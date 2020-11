Leo Turrini racconta Panini a Forum Eventi. Montezemolo ospite d'eccezione

C’era una volta un’Italia che non aveva paura di sognare. L’Italia generosa e coraggiosa della seconda metà del Novecento: un popolo ricco di grandi figure. E anche di magnifiche figurine. Il percorso imprenditoriale di Giuseppe Panini e della sua famiglia, una storia esemplare del ‘saper fare’ emiliano e italiano, è raccontata da Leo Turrini nel libro “Panini. Storia di una famiglia e di tante figurine” (ed. Minerva). L’autore ne ripercorre le vicende domani, giovedì 26 novembre, alle 21 in diretta streaming (sulla pagina facebook “BPER Banca Forum Monzani” e sulla home page del sito www.forumguidomonzani.it) con un ospite d’eccezione: Luca Cordero di Montezemolo.

La storia dei Panini non è soltanto la celebrazione dell’ingegno imprenditoriale: dietro e dentro quegli album, tra le pagine delle raccolte, si raduna un sentimento nazionalpopolare. Attraverso piccoli rettangoli di carta, la famiglia Panini contribuì a diffondere l’ottimismo nel Paese del Boom. Quattro fratelli e quattro sorelle, nati in povertà, seppero immaginare il futuro, partendo da una piccola edicola. E dalle loro intuizioni, passando da buste di semplici francobolli alle bustine di calciatori e non solo, è nato un mito globale, a partire dall’idea che nulla sia impossibile, quando la laboriosità si somma all’estro, quando la fantasia si unisce alla concretezza, quando l’immaginazione va al potere e trasforma la realtà, migliorandola. Dal fascismo all’Emilia rossa, da Enzo Ferrari a Gianni Rivera, da Giuseppe Garibaldi a Star Wars, da Muhammad Ali a Sandokan, i Panini hanno raccolto in un’unica, ideale gigantesca figurina la storia d’Italia e del resto del mondo. Lo hanno fatto a Modena, trasformandola nella capitale planetaria del collezionismo.

Questo libro ripercorre l’avventura meravigliosa di una dinastia che si è fatta “brand”, sempre conservando un nobile attaccamento alle radici. «Panini sta all’Italia – scrive Walter Veltroni nella prefazione all’opera di Leo Turrini – come Disney sta alla America».

E senza avere nulla da invidiare.



E’ possibile seguire gli incontri con l’autore di Forum Eventi in diretta sulla pagina facebook “BPER Banca Forum Monzani” oppure dal sito www.forumguidomonzani.it.

Ufficio stampa MediaMente

Silvia Gibellini cell. 339.8850143

stampa@mediamentecomunicazione.it