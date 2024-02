"Lettere da molto lontano" prosegue la rassegna "La domenica non si va a scuola"

Prosegue "La domenica non si va a scuola", la rassegna di spettacoli per famiglie di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale del Teatro Storchi di Modena, con uno spettacolo in programma il 25 febbraio alle ore 16.30: Lettere da molto lontano, liberamente ispirato all’opera di Toon Tellegen diretto dall’attrice, autrice e regista Elena Dragonetti e prodotto dal Teatro Nazionale di Genova. Al termine della performance Conad offrirà la merenda a tutto il pubblico.



Gli appuntamenti de La domenica non si va a scuola del Teatro Storchi di Modena a partire dal 25 febbraio aderiscono a Sciroppo di teatro, il progetto di ATER Fondazione, in collaborazione con gli Assessorati alla Cultura, al Welfare e Sanità della Regione Emilia-Romagna ed ERT, che porta i bambini e le famiglie a teatro con la “ricetta” del pediatra.



Lettere da molto lontano una pièce tratta dall’opera dello scrittore olandese Toon Tellegen. Il protagonista è Scoiattolo, intento a scrivere lettere ai suoi amici e amiche: la Balena, il Pinguino, il Grillo, la Formica. Arrivano poi tante lettere portate dal vento: l’Elefante chiede a Chiocciola di danzare sul suo guscio per avverare il suo desiderio di essere leggero; la Formica in partenza per scoprire dove finisce il cielo; il Bosco che si prepara al suo compleanno. Tante storie, tante lettere, tanti personaggi buffi, goffi, imbarazzati o sfrontati, in una giostra che alterna ironia, gioco, poesia, interrogativi grandi quanto il mondo.



Elena Dragonetti è attrice, autrice e regista, diplomata alla Scuola del Teatro Stabile di Genova. Segue corsi di alta formazione all'Accademia Teatrale di Varsavia, con attori della compagnia di Peter Brook e con Torni Janezic. Per un anno fa parte del Living Theatre, diretto da Judith Malina e Hanon Reznikov e prende parte a due produzioni della compagnia. Lavora con diversi teatri e compagnie: Teatro Nazionale di Genova, Teatro Stabile dell'Umbria, Teatro Stabile di Firenze, Teatro dell'Archivolto, Teatro Cargo, Torino Spettacoli, Spazio Compost, Compagnia Elena Vanni. Ha collaborato e collabora con diversi registi, tra gli altri: Valerio Binasco, Cristina Pezzoli, Judith Malina, Laura Sicignano, Ninni Bruschetta, Eugenio Allegri, lsabelle Magnin, Adriana Innocenti, Torni Janezic. Nel 1999 e nel 2006 è a Parigi e a Tolone con Guilty e A is gone. Dal 2000 collabora con la compagnia del Teatro dell'Archivolto di Genova. Nel 2002 entra a far parte dell'associazione Narramondo - Teatro civile di narrazione, della quale è stata co-direttrice artistica. Numerose le regie, tra cui: Come pesci in un acquario e La Terza Onda con protagonisti adolescenti, esiti di percorsi di alternanza scuola-lavoro; il musical Solo tu; A.V. Storia di una Brava Ragazza, pièce vincitrice del primo premio Dante Cappelletti; Dieci monologo di cui è anche interprete, riconosciuto con il Premio Calandra 2014 come Miglior Spettacolo, Migliore Regia e Migliore Attrice. Dal 2021 è direttrice artistica del Teatro Ragazzi del Teatro Nazionale di Genova.



Informazioni

Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena

Biglietteria: martedì al sabato dalle 10 alle 14, martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19

Il giorno dello spettacolo la biglietteria apre alle ore 15.30.

Tel. 059.2136021 (dal martedì al sabato dalle 10 alle 14)

Online su vivaticket.it



Biglietti: Adulto € 8,00, Bambino (fino a 12 anni) € 5,00, Sconto di € 1,00 per i possessori di CartaInsieme Conad. Abbonamento a 5 spettacoli intero € 32,00 riduzione CartaInsieme € 27,00, ridotto bambini fino a 12 anni € 20,00 riduzione CartaInsieme € 15,00, ridotto secondo/terzo bambino € 16,00 riduzione CartaInsieme € 11,00