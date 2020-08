Nuovo corso di teatro di Barbara Corradini, a Carpi una lezione di prova gratuita

Barbara Corradini - attrice, insegnante di recitazione ed esperta di comunicazione - presenta sabato 26 settembre dalle 16.30 alle 18.30, con una lezione di prova gratuita, il corso di teatro per giovani e adulti che si terrà a Carpi da ottobre 2020 a maggio 2021.

Il corso si terrà ogni venerdì dalle 19 alle 21 (orario provvisorio da definirsi insieme al gruppo di lavoro) in via Ragazzi del '99 n.1, e il lavoro si concentrerà sulle tecniche delle recitazione, il training dell'attore, lo studio del personaggio e la messa in scena finale.

La prima lezione prevede un obbligo di iscrizione all'indirizzo di posta elettronica dizionecomunicazione@gmail.com. Per maggiori informazioni, visitare la pagina Facebook di Barbara Corradini Teatro e Comunicazione.

