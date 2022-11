"Libera Nos, il trionfo sul male", al Cinema Victoria il docu-film sull'esorcismo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Chi è il diavolo e come agisce? Quali sono le armi che abbiamo a disposizione per difenderci? Qual è il ruolo dell’esorcista? Il docu-film "Libera Nos, il trionfo sul male" dei coniugi registi Valeria Baldan e Giovanni Ziberna vuole rispondere proprio a queste domande alla luce della fede cristiana e dell’insegnamento costante della Chiesa Cattolica.

Prendendo le distanze da una cinematografia interessata più all’aspetto orrorifico e sensazionalistico e che troppo spesso scivola in superficialità e scorrettezze, si vuole riportare/raccontare quello che l’esorcismo è veramente, ossia l’esercizio luminoso del mandato di Gesù dato ai suoi apostoli e ai loro successori di “scacciare i demoni nel Suo Nome”. Si farà quindi vedere che la corretta celebrazione dell’esorcismo cattolico è soprattutto un “evento” di preghiera, in forza del quale, per la fede nel Signore Gesù e l’autorità da Lui conferita alla Chiesa, la Grazia di Dio e la Sua salvezza irrompono e le tenebre sono vinte e scacciate dalla Luce.

Il progetto è stato supportato dall’Associazione Internazionale Esorcisti (AIE) e si è avvalso della supervisione della stessa associazione cattolica: intervistando Sacerdoti esorcisti, Teologi, Psichiatri, ha l'obiettivo di essere un utile e corretto strumento di divulgazione per far comprendere l’esorcismo alla luce della Verità evangelica e del Magistero della Chiesa Cattolica.

Come hanno spiegato Giovanni Ziberna e Valeria Baldan, "Libera Nos. Il Trionfo sul Male” vuole essere "un percorso per lo spettatore, per sfatare luoghi comuni, rispondere a domande, smantellare pregiudizi, fugando dubbi, dettando alcune linee guida al fine di rimuovere sull'argomento l'enorme confusione dei fedeli, sempre più spesso alimentata dai media".

Il film sarà proiettato il 18 novembre alle ore 20.30 al cinema Victoria di Modena, alla presenza dei registi.