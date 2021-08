Sulle ali della libertà, il Pettirosso libera gli animali fra i castagni di Zocca

Torna un appuntamento atteso a lungo sul nostro appennino. "Sulle ali della libertà" vi aspetterà il 15 agosto alle ore 17,00 (orario indicativo) a San Giacomo di Zocca, presso il Museo della castagna. Sarà l'occasione per rimettere in libertà numerosi rapaci allevati, curati o riabilitati dai Volontari del Centro Fauna Il Pettirosso: anche stavolta non si libereranno in questa cornice di secolari castagni non solo uccelli, ma anche caprioli, ghiri, ricci, per la gioia dei più piccoli, pronti a carpire il fruscio silenzioso di un battito d'ali, o scorgere la veloce corsa di un ghiro su per una corteccia di un castagno nel bosco, o la goffa andatura di un riccio che corre a nascondersi sotto alle felci.

Oramai questa iniziativa vede arrivare persone da fuori provincia e talvolta da fuori regione, perché nessun'altra località in Italia può offrire uno spettacolo di questa portata di quando si tratta di fauna selvatica. Questo è frutto di un'intensa attività e di mille attenzioni dei volontari e di tutti quei sostenitori che vanno ad ingrossare le fila del Popolo del Pettirosso che ogni volta con un loro segno permettono tutto ciò.

L'evento che oramai ha superato la decima edizione. Anche quest'anno al Centro Il Pettirosso sono entrati finora 4000 animali: numeri importanti, numeri destinati ad aumentare.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...