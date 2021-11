"Libere dalla violenza": Maranello si colora di rosso per il 25 novembre

“Libere dalla violenza”: in occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Maranello propone una serie di iniziative rivolte a tutta la cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare su un tema drammaticamente attuale.

Fino al 29 novembre saranno illuminati di rosso il Municipio, la Biblioteca Mabic e la rotonda del Cavallino. All’esterno del Mabic e in Piazza Libertà installazione con sedie rosse per ricordare “il posto di chi manca” e le troppe violenze subite dalle donne. Per gli eventi in programma, fino al 25 al Centro Giovani “No vuol dire no”, incontri sul tema della violenza di genere. Mercoledì 24 alle 21 all’Auditorium Enzo Ferrari “Figlie dell’epoca”, spettacolo teatrale di e con Roberta Biagiarelli. Giovedì 25 è la giornata dell’Opensport, con ingressi gratuiti per le donne alle attività di acquagym, fitness e tennis. Sempre giovedì 25 alle 21 all’Auditorium Enzo Ferrari le proiezione gratuita di “Elle”, film di Paul Verhoeven. Venerdì 26 alle 18.30 al Mabic “Ferite a morte”, reading con musica dal vivo e aperitivo e presentazione del contest letterario “Women”, a cura dell’Associazione Yawp Passioni in Movimento. Infine, sabato 27 e domenica 28 allo Spazio Culturale Madonna del Corso “Voci al femminile”, seminario gratuito intensivo di teatro per ragazzi e ragazze dai 16 ai 25 anni a cura dell’Associazione Quinta Parete (iscrizione obbligatoria: 342 9337099, orari: sabato 15-18.30, domenica 10-18.30).