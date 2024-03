Alla scoperta dei ministri tecnici con Enrico Giovannini

Appuntamento martedì 12 marzo alle 17.30 alla Sala ex Oratorio del Palazzo dei Musei con Enrico Giovannini per la presentazione del libro "I ministri tecnici non esistono", edito da Laterza. Ne parlano con l’autore Massimiliano Panarari, sociologo di UniMoRe, e Grazia Ghermandi, delegata per la sostenibilità di UniMoRe.

«Ma cosa fa un ministro?». Questa è la domanda che Enrico Giovannini, allora ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, si sente rivolgere da una ragazza una mattina del 2022 a Genova. Una domanda che stimola molti altri interrogativi, ai quali Giovannini risponde in questo libro sulla base dei quasi due anni di esperienza da ministro tecnico nel governo Draghi. Se non si può riferire a un programma elaborato dal partito di appartenenza, allora come fa un ministro tecnico a prendere decisioni politiche? Segue l’approccio basato ‘sulla scienza e l’evidenza’? Media tra spinte e interessi contrapposti? Si difende dietro il classico «ce lo chiede l’Europa»? Si affida al suo intuito? Come coniuga l’esigenza di rispondere alle urgenze o alle emergenze del momento con quella di operare scelte orientate al lungo termine? Come interagisce con la burocrazia pubblica? E come si rapporta al mondo dei media? Il libro racconta come si fa a fare tutto questo in pratica.

L'appuntamento, a ingresso libero, fa parte della rassegna di incontri con gli autori organizzata da Librerie.coop.

Enrico Giovannini

Enrico Giovannini ha insegnato Statistica economica all’Università di Roma Tor Vergata e Public management alla LUISS. È stato della Commissione sul futuro del lavoro dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. È stato direttore delle Statistiche dell’OCSE, presidente dell’Istat e Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo Letta. È fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Tra le sue pubblicazioni: Scegliere il futuro. Conoscenza e politica al tempo dei Big Data (Il Mulino, 2014), Le statistiche economiche (Il Mulino, 2015), L'utopia sostenibile (Laterza, 2018).