Dieci anni di "Liricamore": La Traviata all'Auditorium Bertoli di Sassuolo

Domenica 13 novembre a partire dalle ore 17 presso l'Auditorium Bertoli in via Pia 108 a Sassuolo, col patrocinio del Comune di Sassuolo e nell'ambito della “Rassegna in Auditorium 2022”, il Circolo Amici della Lirica di Sassuolo presenta il concerto lirico “Liricamore”, giunto alla sua 10^ edizione, con l'opera “La Traviata” di Giuseppe Verdi in forma di concerto.

Saranno eseguite le arie più famose e conosciute di questo capolavoro verdiano. Personaggi e interpreti: Violetta Valéry TANIA BUSSI soprano, Alfredo Germont MIRKO MATARAZZO tenore, Giorgio Germont MAURIZIO LEONI baritono, Maestro concertatore al pianoforte CLAUDIA RONDELLI.

Entrata libera fino ad esaurimento posti disponibili. Prenotazione raccomandata al 335.5348.339.