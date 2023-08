Sei giorni di festa con i Ludi di San Bartolomeo, giovedì incendio del Castello

Si avvicina sempre di più l’appuntamento con i Ludi di San Bartolomeo, evento clou dell’estate formiginese organizzato dalla Pro Loco di Formigine in collaborazione con il Comune. Giunti alla 19esima edizione, i Ludi quest’anno si allargano animando ben 6 giornate: dal 19 al 24 agosto. Come da tradizione, la manifestazione ruoterà intorno alla rievocazione storica, tra i Giochi delle Contrade, che tra prove di abilità e destrezza decreteranno la frazione vincitrice, sfilate in costume, spettacoli degli sbandieratori e dei giullari e, oltre all’immancabile incendio del Castello, la presenza di un’ospite speciale proveniente direttamente dal Medioevo.

Mercoledì 23 agosto il Castello di Formigine sarà infatti “abitato” da Matilde di Canossa, indimenticabile Gran Contessa che ha fatto la storia del nostro territorio. La sua vita verrà raccontata prima alle 20.30 dalle professoresse Maria Manuela Bertazzoni e Anna Rebecchi e poi da lei in prima persona attraverso le proiezioni architetturali sulle mura del Castello a cura di Delumen che, dopo avere incantato la città con il progetto del Castello Errante, per l’occasione saprà fare lo stesso con questo appuntamento unico. Le proiezioni sono in programma alle 22 e alle 22.45.

Sabato 19, domenica 20 e mercoledì 24, giorno di San Bartolomeo, alle 9 è prevista l’apertura dei mercatini, per poi arrivare fino a sera in compagnia di spettacoli in costume con fanti, cavalieri, giullari e sbandieratori, animazione per bambini, musici itineranti e cortei. Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 le attività sono in programma a partire dalle 17. Tra gli eventi da segnalare, sabato 19 e domenica 20 a partire dalle 18 Wonder Factory esporrà in piazza Calcagnini giochi tradizionali medievali, lunedì 21 alle 21 si terrà il torneo a cavallo delle Contrade, martedì 22 alle 20.45 in centro storico è in programma la scacchiera vivente.

La proposta enogastronomica è affidata ancora una volta alla Taverna del Gufo con menù a tema medievale le sere del 19, 23 e 24 agosto, e anche a pranzo il 20 e il 24 agosto. Negli stessi giorni, in via San Francesco sarà presente anche la “Locanda dello gnocco”.

A chiudere la manifestazione, come sempre, l’incendio del Castello con spettacolo pirotecnico musicale in programma giovedì 24 agosto a partire dalle 22.15. Per accedere all’area, nella sola serata finale, sarà necessario essere muniti di un braccialetto reperibile tutti i giorni di festa dalle ore 19 alle ore 22 (ed eccezione di giovedì 24, disponibile dalle ore 11 fino ad esaurimento) presso il punto informativo della Pro Loco allestito nel porticato di Sala Loggia. Il costo di 2 euro del braccialetto sarà destinato alle spese legate alla sicurezza e all’assistenza sanitaria in caso di emergenza.