Dopo ben sei anni torna la camminata enogastronomica "Magnafinal"

Dopo ben sei anni, domenica 10 settembre, torna sulle strade del centro e della campagna di Finale Emila l’appuntamento con la Magnafinal, passeggiata enogastronomica di dieci chilometri tra campagna e centro storico finalese, intervallata da 9 tappe per assaporare le delizie del territorio. La passeggiata sarà poi conclusa da una grande festa alla Stazione Rulli Frulli, alla quale è invitata tutta la cittadinanza.

La manifestazione è organizzata da Nonna Summer con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Finale Emilia, la collaborazione di tantissimi volontari entusiasti e appassionati e il supporto di tante attività del territorio finalese.

“Voglio complimentarmi – dice il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti - con la nuova associazione Nonna Summer che ha curato l’organizzazione della manifestazione e in particolare con Milly Braida, Valentina Ferretti e Carolina Paltrinieri che sono state il vero motore trainante e che con grande passione per la loro città si sono preoccupate di ogni dettaglio organizzativo. Grazie alla loro forza propulsiva, Finale Emilia può tornare a vivere, dopo sei anni, un’altra grande manifestazione popolare. Riprendiamo così una consolidata tradizione di eventi, tra i quali ricordiamo anche la storica ‘Finalestense’ e la recente ‘Dolce Vita’, rivolti in particolare ai giovani, ma capaci di coinvolgere e appassionare tutta la cittadinanza”.

Come già avvenuto in passato, in questa edizione Magnafinal e Giornata Europea della Cultura Ebraica incrociano le loro strade e lo fanno collaborando. La prima tappa della Magnafinal farà infatti sosta nell’ex orto del custode del Cimitero Ebraico, aperto ai visitatori proprio in occasione del doppio evento.

“Una collaborazione davvero bella – sottolinea l’assessore alla Cultura, Elisa Cavallini – tra Alma Finalis e Nonna Summer che mi auguro sia propedeutica anche ad altre iniziative e che costituisca un esempio da seguire per tutto il volontariato finalese. Un grande ringraziamento ai volontari di Alma Finalis e alla presidente dell’associazione Anna Rita Molesini che si sono prestati con grande entusiasmo all’organizzazione e gestione dei due eventi”.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficenza.

Alcune regole dettate dagli organizzatori della MagnaFinal:

La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione metereologica. Consigliato un abbigliamento adeguato.

Ogni partecipante è tenuto al più assoluto rispetto dell’ambiente.

In tutti i punti ristoro saranno collocati appositi contenitori per raccogliere i rifiuti e saranno previsti servizi WC.

Cibo e vino verranno dispensati una sola volta per ogni tappa.

Gli alcolici saranno somministrati solo ai maggiorenni.

Non è consentito il consumo di alcolici al di fuori di quelli somministrati durante la manifestazione.

È’ stato predisposto un grande parcheggio nell’area dell’ex campo Robinson che sarà accessibile solo da via Bonacatti e non da viale della Stazione che nel tratto compreso tra il civico n. 3 e l’autostazione resterà interdetto al transito dei veicoli fino alle ore 24.00 di domenica.