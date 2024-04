"Maranello in fiore": un giardino di piante esotiche e stagionali in centro storico

Sabato 13 e domenica 14 aprile a Maranello arriva la manifestazione dedicata dello shopping “green” e salutare Maranello in Fiore, organizzata da Piazze In Fiore con il patrocinio del Comune di Maranello. L’evento, che rientra all’interno della storica manifestazione “Maranello in Primavera” con tanti appuntamenti, spettacoli e intrattenimento, quest’anno diventa ancora più estesa con tanti nuovi floricoltori che si aggiungono all’esposizione.

Non c'è bisogno di avere il pollice verde, bastano volontà e amore per la natura e il verde. Gli appassionati potranno ammirare ed acquistare piante e fiori, anche rari, che sbocceranno per tutta la stagione e ricevere i consigli su come prendersene cura direttamente dai produttori.

Dalla mattina del sabato, in Piazza Libertà, vi saranno importanti e selezionatissimi produttori e vivaisti italiani. Si troveranno piante fiorite stagionali e perenni, l’ideale per il garden design o per arredare terrazzi con macchie di colore eccezionali. Tante anche le piante ad alto fusto per parchi e giardini con uno dei più importanti vivai, fra i più forniti in Italia, che porterà a Maranello piante esotiche, piante da frutto, alberi di Giuda, Aceri e rarità. E ancora piante da frutto con i loro delicati fiori che annunciano la primavera.

Direttamente dalla Sicilia piante mediterranee con agrumi in fiore e i loro delicati e inebrianti profumi e le bellissime bouganville, ideali per arricchire siepi e balconi. A Maranello anche il meglio della produzione 2024 di piante succulenti e cactacee, anche da collezione.

Oltre ai floricoltori vi saranno gli artigiani che con i loro prodotti unici e particolari doneranno a piazza Libertà ancora più interesse per uno shopping a 360°. Inoltre “Maranello in Primavera” prevede due giornate di festa con shopping, eventi, food, esposizione di auto da sogno e animazioni, a cura del Comune di Maranello e del Consorzio Maranello Terra del Mito.

Tra le iniziative in programma domenica 14: mercatino dell’arte e dell’ingegno, dei commercianti e stand delle associazioni locali, animazioni, giochi e laboratorio “Artisti di Natura” per bambini, pittura “en plein air” presso la rotonda del Cavallino, conferenza del Museo Giardino della Rosa Antica, mostra fotografica “Sulla strada, momenti di vita”, negozi aperti, shopping all’aperto con i banchi dell’associazione “il Bel mercato come una volta”, esposizione di auto d’epoca Spider e Coupé, musica itinerante per le vie del centro con la Banda Los Pagayos dalla Francia.