Maranello Jazz Festival, Cosmo Quintet in concerto all'Auditorium

Giovedì 2 settembre alle 21 l’Auditorium Enzo Ferrari ospita il Maranello Jazz Festival, a cura dell'associazione Amici del Jazz.

In programma il concerto dei Cosmo Quintet, formazione bresciana formata da cinque jazzisti purosangue: Stefano Aimo alla tromba, Luca Ceribelli al sax tenore, Felice Cosmo alle tastiere, Giuliano Dal Bosco al contrabbasso e Michele Carletti alle percussioni, musicisti che da anni affrontano un percorso condiviso alla ricerca di un “sound” originale. Dopo il disco “Step Up And Play” pubblicato nel 2014 per Cat Sound Records ed un’esperienza maturata sul campo con molti concerti in Italia ed in diverse città estere, nei mesi scorsi è uscito il loro secondo lavoro discografico: H7-25. Il disco è la fotografia di un momento, raccontato con brani inediti e sfumato da tre “song” significative, per la loro idea di suono collettivo.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del giorno dell'evento, fino ad esaurimento posti: cultura@comune.maranello.mo.it tel. 0536240020. Per partecipare agli eventi è richiesta l’esibizione della certificazione verde Covid-19 (Green Pass).



