Marta Cuscunà porta "Earthbound" al Teatro Fabbri di Vignola

Martedì 1 marzo alle ore 21.00 Marta Cuscuna? arriva a Vignola per presentare al Teatro Ermanno Fabbri Earthbound ovvero le storie delle Camille: lo spettacolo, produzione ERT / Teatro Nazionale, CSS Teatro stabile di innovazione del FVG e Etnorama, è un monologo di fantascienza per attrice e creature animatroniche – progettate per essere attivate dal movimento umano – che, ibridando la tradizione del teatro di figura con tecniche di animazione innovative, trasforma in teatro il pensiero eco-femminista della filosofa americana Donna Haraway. Liberamente ispirato a Staying with the trouble, Earthbound (pubblicato in italiano da NERO nel 2019 con il titolo Chthulucene: Sopravvivere su un pianeta infetto), immagina un futuro nel quale la manipolazione del genoma umano riporta la vita in aree danneggiate del pianeta.



Oggi essere sull'orlo della catastrofe non è più una metafora: è per uscire dall'atteggiamento distruttivo del game over che ci potrebbe cogliere che Donna Haraway scrive Staying with the trouble, un saggio speculativo di eco-femminismo con racconti di fantascienza come esempi di futuri possibili. Nelle sue storie di Camille la specie umana unisce le forze ad altre specie per salvare la Terra e prendersene meglio cura. Le narrazioni che scegliamo, afferma la filosofa, costruiscono prospettive e vie d’uscita dalla crisi planetaria attuale: quello che rappresenta è un mondo nuovo in cui potremmo trovarci a vivere domani.



Partendo da questo spunto, lo spettacolo mostra una piccola colonia di individui migrati in aree danneggiate dallo sfruttamento umano, per risanarle grazie alla collaborazione con partner non-umani: sono gli Earthbound a cui sono stati impiantati i geni di creature in via d'estinzione con il duplice scopo di conservarne la specie e favorire una nuova prospettiva per l’adattamento dell’uomo con l’ambiente naturale.

“Earthbound” è il neologismo inventato dal sociologo, antropologo e filosofo francese Bruno Latour per rispondere al bisogno contemporaneo di ridefinire l’umanità in base a un nuovo rapporto con la Terra, superando la frattura tra uomo e natura e riconoscendo che l'ambiente influenza lo sviluppo dell'individuo che esiste grazie a relazioni simbiotiche con altre specie come batteri, virus e funghi. Questo nuovo approccio ci permetterebbe di trovare risposte ai mutamenti ecologici.



Consapevoli che nessuna specie agisce da sola e che non sia possibile distinguere organismo da ambiente, per fronteggiare l'esaurimento delle risorse naturali ormai quasi prosciugate gli Earthbound mirano alla drastica riduzione della presenza umana sulla Terra. “Fate legàmi, non bambini” è il primo comandamento di una politica di controllo delle nascite basata sulla sostituzione parziale dei legami di sangue con quelli di cura: la nascita di un bambino diventa una scelta collettiva, rara e preziosa, di cui l'intera comunità è responsabile e per questo, a ogni nascituro vengono assegnati almeno tre genitori.

In scena, gli Earthbound prendono vita grazie alle creature animatroniche progettate da Paola Villani (che per la scenografia ha ricevuto una nomination al Premio Ubu) realizzate con l’assistente alla regia Marco Rogante: innovando la tradizione del teatro di figura con tecniche di animazione parallele a quelle cinematografiche, la scenografa, che collabora con Marta Cuscunà dal 2015, costruisce i pupazzi personaggi di questa storia ispirandosi alle opere dell'artista australiana Patricia Piccinini, che nel suo percorso di lavoro sull’iconografia d’ibridazione fra corpi umani e animali ha spesso dialogato anche con Donna Haraway.



Proprio per il suo essere incentrato sull'innovazione tecnologica nel settore del teatro di figura, Earthbound è tra i 122 progetti sostenuti da i-Portunus, bando europeo a sostegno della mobilità creativa che ha reso possibile la collaborazione degli artisti italiani con il team di João Rapaz, autore di effetti speciali e film di animazione, negli studi di Oldskull FX di Lisbona.



A questo collabora Igus®, azienda leader nella produzione di tecnopolimeri che fornisce la componentistica con cui sono realizzati gli scheletri dei pupazzi messi in scena da Marta Cuscunà, che, per permettere l'animazione generata dal movimento umano, richiedono una componentistica leggera e allo stesso tempo affidabile.





Teatro Ermanno Fabbri: Prezzi dei biglietti € 24 / 11. Biglietteria Teatro Ermanno Fabbri – Via Pietro Minghelli, 11 – Vignola. Orari apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 14.00 | info.biglietteria@emiliaromagnateatro.com | vignola.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 9120911. Fino al 31 marzo 2022, come definito nel DL del 24/12/2021 n.221, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito solo con mascherina FFP2 e con green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico: acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.