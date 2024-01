Il 21 gennaio "meditazione con i tarocchi per il benessere psico-fisico" con Elisabeth Mantovani

Domenica 21 gennaio, alle ore 15:20 meditazione con i Tarocchi per il benessere psico-fisico con Elisabeth Mantovani organizzata da LaRoseNoire associazione culturale. "Lo stato di malattia ha spesso origine in un disordine di tipo emotivo e morale. È necessario quindi cominciare a guarire l'anima e il corpo, in seguito, ritroverà il suo stato di equilibrio. I Tarocchi medievali forniscono interessanti spunti per la meditazione e la conoscenza di sé al fine di avviare una pratica che riporta serenità e chiarezza interiori". L'incontro si terrà presso la sede dell'associazione in Stradello San Marone 15.

Per informazioni: info@larosenoire.it o 3391196575. Si prega di telefonare nei seguenti orari: dalle 12 alle 14 e dalle 18 alle 19 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.