Mercatini Medievali nel borgo di Savignano, due giorni di rievocazioni

Il Medioevo rivive a Savignano sul Panaro non solo durante la rievocazione storica della “Lotta per la Spada dei Contrari”, ma anche a fine novembre con i tradizionali Mercatini Medievali.

Allestiti lungo le strade e le piazzette del borgo antico e ispirati alle festività natalizie, propongono oggettistica, artigianato artistico e vari manufatti. A rendere singolare l’offerta dei Mercatini Medievali è la cornice in cui questi si svolgono. Il borgo è illuminato da torce sui muri delle case e da falò ai bordi delle strade, mentre i venditori indossano abiti medievali. Numerosi punti di ristoro propongono leccornie irresistibili come borlenghi, piadine, crescente, salsiccia alla brace e pesce in tempura, ma anche crema fritta, bomboloni, caldarroste, ciacci e strudel. Accompagnati, ovviamente, da una vasta scelta di bevande come vini locali, birra artigianale, irish coffee, cioccolata calda e l’immancabile vin brulé.

Infine, completa l’offerta una mostra di presepi lungo le vie, a cui si aggiungono spettacoli itineranti, giochi, letture animate e musica, con concerti di zampognari e di classica.

Il programma

Sabato 25 novembre

Dalle ore 15 alle ore 21 - Lungo le vie del Borgo

Mercatino “Al calore dei falò“

Espositori, locande aperte - Mostra di presepi

Il Folle Folletto Elicriso - Spettacolo itinerante

Paolinpaolone e la Fantasia del Natale Spettacolo con bolle di sapone

Fragole e Tempesta Musiche popolari itineranti

Le Locande restano aperte fino alle ore 22

Domenica 26 novembre

Dalle ore 8,30 al Caffè del Pozzo

“Colazione al pozzo del Borgo antico”

Caffè, bomboloni e pesche dolci

“Ritrovo Camminata lungo le colline savignanese

A cura di Pro Loco e “Camminando in Compagnia”

Ore 9,00 Partenza Camminata

Dalle ore 9,30 alle ore 20 - Lungo le vie del Borgo

Mercatino “Al calore dei falò“

Espositori, locande aperte - Mostra di presepi

Il Folle Folletto Elicriso - Spettacolo itinerante

Zampognari di Gavignano - Musiche popolari itineranti

Ore 11,00 lungo le vie del Borgo

Visita guidata al borgo - a cura del prof. Giorgio Rinaldi

Ore 12 Chiesa Beata Vergine Assunta

Campane a festa - A cura dei Campanari di Savignano

Ore 13,00 al Caffè del Pozzo

Concerto Gospel intorno al falò - Chiesa Pentescoste di Bazzano

Ore 15,00 Ingresso Chiesa B. V. Assunta

Truciolo e il cavallo a dondolo di e con Ivano Rota - Spettacolo di burattini

A cura dei Burattini della Compagnia della Commedia APS

Ore 17,00 al Caffè del Pozzo

Il Folle Folletto Elicriso - Giocoleria col fuoco

Sarà attivo il servizio navetta, gratuito, con punto d’incontro al Centro Sportivo Tazio Nuvolari.