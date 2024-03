Seconda domenica del mese, shopping all’aria aperta con l’evento Fatto in Italia

Domani domenica 10 marzo, a partire dalle 7.00 e fino alle 14.30, torna l’evento Fatto in Italia. Nel tradizionale appuntamento della seconda domenica del mese, il parco Novi Sad diventa un centro commerciale a cielo aperto, dove si potranno trovare i capi d’abbigliamento e gli accessori nei colori moda per queste fredde giornate d’inverno, e calzature per adulti e bambini.

Per la casa invece, proposte originali, volte a soddisfare tutti i tipi di esigenza: accessori e non solo per tutti gli ambienti, a partire dalla cucina fino alle camere da letto, tra cui tovagliati, asciugamani, tendaggi e lenzuola.

Valore aggiunto il giusto prezzo, adatto a tutte le tasche, senza dimenticare la professionalità e la simpatia degli operatori ambulanti.