Torna l’evento Fatto in Italia sella seconda domenica del mese al Novi Sad

In concomitanza con la seconda domenica del mese, il 14 agosto, al parco Novi Sad di Modena dalle ore 7.00 alle ore 14.30 torna l’evento Fatto in Italia che propone merce selezionata ma con prezzi adatti a tutte le tasche: si va dai capi d’abbigliamento e accessori per adulti e bambini alle calzature, dalla biancheria per tutti gli ambienti della casa agli utensili per la cucina, da idee regalo a fiori e piante per chi ha il pollice verde agli articoli per hobby e tempo libero.

E il 15, giorno di Ferragosto, si terrà come sempre il classico Mercato del lunedì, sempre dalle ore 7.00 alle ore 14.30.