Appuntamento al Novi Sad con l’edizione speciale dell’evento Fatto in Italia

Domenica 8 novembre torna a Modena l'appuntamento con l’evento Fatto in Italia nella sua versione speciale con oltre cinquanta banchi. Negli ampi spazi del Parco Novi Sad, a partire dalle 7 e fino alle 14.00, ci sarà la possibilità di acquistare, sempre a prezzi particolarmente vantaggiosi, capi e accessori di qualità per affrontare i rigori dell'inverno imminente, oggettistica sfiziosa, prodotti tessili per tutti i gusti, articoli per bricolage e fai da te.

Un’opportunità (una delle poche) anche per passare qualche ora all’aria aperta, in un contesto piacevole, reso unico dalla simpatia degli ambulanti e naturalmente nel rigoroso rispetto delle regole per la sicurezza sanitaria.