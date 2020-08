L’evento Fatto in Italia domenica al Parco Novi Sad

Domenica 9 agosto, dalle 7 alle 14.30, torna a Modena, al Parco Novi Sad, l'appuntamento con l'evento Fatto in Italia. Un'occasione per fare acquisti rimanendo all'aria aperta e potendo sicuramente contare su un'offerta molto ricca - abbigliamento, per uomo, donna bambino, calzature, prodotti per la casa e tanto altro - e sull'ottimo rapporto qualità e prezzo.

Senza dimenticare le regole da seguire per il contenimento del Covid-19. Gli ingressi saranno contingentati per evitare qualsiasi forma di assembramento, la corsia centrale, ai bordi della quale sono posizionati, più distanti della norma, i banchi, sarà ampliata, mentre il numero dei clienti che potranno contemporaneamente accedere ad una bancarella sarà legato alla dimensione di quest’ultima e comunque sarà sempre garantita la distanza di sicurezza. I clienti dovranno indossare mascherine e guanti usa e getta, forniti direttamente dagli ambulanti, durante le attività di acquisto. Queste le regole principali alle quali ci si dovrà attenere.