Il mercato Fatto in Italia arriva in piazza a Nonantola

Domenica 7 novembre, per l’intera giornata dalle ore 7.00 alle ore 18.00, nel centro storico di Nonantola all’ombra della famosa abbazia si svolgerà l’evento Fatto in Italia. Un’occasione per fare acquisti all’aria aperta e per passeggiare per le vie del centro dell’accogliente cittadina.

Come di consueto l’offerta è molto varia: in previsione anche dell’abbassamento delle temperature si potranno scegliere capi invernali adatti per tutta la famiglia e tanti accessori moda per rendere originale il proprio stile senza spendere troppo. Altrettanto interessante e ricca l’offerta di prodotti per la casa, dalla biancheria, ai cuscini, alle tende e molto altro ancora.

Comune denominatore di tutti i prodotti che si potranno trovare la buona qualità e un prezzo che renderà la spesa più leggera.