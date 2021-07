Dopo nove mesi di stop al Novi Sad ritorna l’appuntamento con il mercato Fatto in Italia

Dopo un lunghissimo stop dovuto alla pandemia riprendono gli appuntamenti con l’Evento Fatto in Italia della seconda domenica del mese al parco Novi Sad. Domenica prossima, 11 luglio, dalle 7 alle 14.30 un gruppo selezionato di ambulanti propone merce di qualità a prezzi particolarmente vantaggiosi.

“Grazie alla collaborazione con l’amministrazione comunale, finalmente torniamo tra la gente con questo appuntamento e possiamo svolgere, sempre nel rispetto delle regole, il nostro lavoro. Un’occasione importante per noi per provare a recuperare almeno una parte di quanto sino ad oggi non siamo riusciti a fare e al tempo stesso per offrire alla gente un’opportunità di acquisto all’aria aperta” ha sottolineato Guido Sirri, tra gli organizzatori dell’evento.

Come da tradizione, gli ambulanti che animano la rassegna proporranno il loro vastissimo assortimento di prodotti, dall’abbigliamento per tutta la famiglia per questa calda estate alla biancheria per la casa, dagli accessori più originali alle calzature estive, dai casalinghi agli articoli per il fai da te, fino alle proposte agroalimentari, con frutta e verdura a Km0 e prelibatezze enogastronomiche per soddisfare tutte le esigenze.

