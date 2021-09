Evento Fatto in Italia, appuntamento domenicale al Novi Sad

Shopping domenicale con merce di qualità a prezzi alla portata di tutti. Al parco Novi Sad domenica prossima 12 settembre dalle 7 alle 14.30 si rinnova l’appuntamento con gli ambulanti dell’Evento Fatto in Italia della seconda domenica del mese.

Ce n’è davvero per tutti i gusti: abbigliamento per uomo donna e bambino ma anche biancheria per ogni ambiente della casa, e poi calzature, casalinghi e stoviglie per la cucina, oltre agli articoli per il fai da te. Senza dimenticare le proposte agroalimentari, con frutta e verdura a Km0 e squisitezze enogastronomiche per pranzi e cene saporiti.

