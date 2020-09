Shopping di fine estate con l’evento Fatto in Italia al Novi Sad

Colori e sapori d'estate che cominciano a sfumare e prime proposte autunnali tutte da scoprire: torna domenica 13 settembre, dalle 7 alle 14,30, l'appuntamento al Novi Sad con la calda e simpatica accoglienza degli operatori dell’evento Fatto in Italia.

Dall'abbigliamento alle calzature, dall'oggettistica per la casa ai tessili e alla biancheria, per finire con giochi e accessori per il fai-da-te.