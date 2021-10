Il Mercatino da Forte dei Marmi torna per le strade di Castelnuovo

Passati alcuni mesi dalla trasferta primaverile, ecco che tornano nel modenese le Botteghe a Cielo Aperto per l’appuntamento con lo shopping autunnale. Appuntamenti, quelli col Tour 200% Forte dei Marmi, sempre molto attesi per i tanti appassionati presenti sul territorio.

Domenica 17 ottobre, i due consorzi insieme, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte, sono a Castelnuovo Rangone, nell’abituale via Zanasi.

Dalle 7.00 del mattino e per tutta la giornata, un evento commerciale di alta qualità che regala anche tanta spensieratezza, grazie al contesto che ricorda quello della vacanza, in una modalità in cui il rapporto umano, la cornice gioiosa, la condivisione con altre persone sono elementi fondamentali.

Nello specifico, poi, come ama ricordare Alessandro Mattei, presidente de Il Mercatino da Forte dei Marmi, “il prodotto è quanto di meglio si possa trovare. Parliamo di articoli selezionati negli anni: per lo più manufatti artigianali che si differenziano dal prodotto di massa”.

Fra questi, la pregiata maglieria in cachemire, scarpe e borse realizzate coi migliori pellami, in forme e colori originali. Particolarmente raffinata la biancheria casa, i pizzi e la lingerie. Non manca lo spazio riservato a profumeria, bigiotteria, accessori. E, dulcis in fundo, le eccellenze enogastronomiche.

