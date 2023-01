Appuntamento al Novi Sad con il primo Mercato straordinario dell'anno

Al parco Novi Sad, a poche decine di metri dal centro storico di Modena, domenica prossima 15 gennaio, dalle 7.30 alle 14, primo appuntamento del 2023 con il Mercato straordinario della terza domenica del mese, organizzato dal Consorzio Il Mercato di Modena.

Dopo le festività natalizie, una bella occasione per concedersi qualche ora di shopping all’aria aperta nel giorno festivo, prendendosi un po’ di tempo per sé per acquistare merce e prodotti di qualità a prezzi davvero accessibili a tutte le tasche. Un grande centro commerciale open air dove a fare la parte del leone ci sono i capi di abbigliamento per adulti e bambini, accessori compresi: camicie, maglioni, maglie, vestiti, foulard, sciarpe, guanti, giacche a vento, calze, intimo, sempre in linea con le novità del mercato. E poi le calzature, sia per il lavoro che per il tempo libero che per occasioni speciali: mocassini, sneakers, scarpe da ginnastica, stivali ma anche comode ciabatte e pantofole perfette per il relax casalingo.

E per chi desidera iniziare l’anno rinnovando l’atmosfera di casa, sui banchi degli operatori ambulanti potrà trovare tovagliati e strofinacci per la cucina, asciugamani e teli da bagno coordinati per il bagno, lenzuola di cotone e di flanella a tinta unita o fantasia e piumoni sia per letti matrimoniali che singoli, e tende adatte a tutte le stanze della casa.

Non mancheranno infine i prodotti agro alimentari, come frutta e verdura di stagione, uova, formaggi e latticini, carne ed insaccati, pesce, per il pranzo e la cena della domenica.