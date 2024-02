In piazza a Mirandola c'è il Mercato della Versilia

Un grande classico dello shopping Made in Italy torna a fare tappa a Mirandola domenica 3 marzo 2024, trasformando Piazza Costituente, e tutto il centro storico, in un vivace centro commerciale a cielo aperto. L’evento, organizzato da l’Accento srl e con il prezioso patrocinio del Comune di Mirandola, promette una giornata all’insegna dello shopping e della convivialità. Arrivato alla quarta edizione “mirandolese”, nella sua versione primaverile, il famoso Mercato della Versilia con le proposte dell’ultima moda e la qualità che lo contraddistingue è pronto ad aprire le proprie esposizioni dalle ore 9 di domenica 3 marzo per tutta la giornata.

“Guardando le edizioni passate, anche questa domenica ci aspettiamo un’importante affluenza di pubblico” commenta l’Amministratore Delegato de l’Accento s.r.l. Alberto Tura, che continua “42 espositori con proposte di alta qualità e realizzazioni uniche che riempiono l’intera Piazza Costituente e i cittadini di Mirandola che rispondono animando il centro storico per tutta la giornata, penso sia davvero un grande risultato.” Un ringraziamento va all’Amministrazione Comunale che anche quest’anno ha dato la possibilità di ospitare questo famoso Mercato toscano che fa tappa in importanti città del nord Italia. Non ci rimane che dare appuntamento a tutti domenica 3 marzo in Piazza della Costituente per fare shopping, stare all’aria aperta, fare una passeggiata in compagnia o solamente bere un buon caffè in una delle tante attività commerciali che si trovano in centro storico a Mirandola.