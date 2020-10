Mindfulness e Bagno di Gong, una serata di relax ad Energia e Benessere

Mercoledì 28 ottobre, alle ore 20.30, appuntamento con "Mindfulness e Bagno di Gong" presso la sede di Energia e Benessere di Albareto, a Modena.

Essendo i posti limitati, è raccomandata la prenotazione, effetuabile preferibilmente su WhatsApp al numero 3474155690 (Manuela).

La serata unirà il potere rigenerante della Mindfulness - per un rilassamento profondo e riequilibrante in cui divenire consapevoli di sè-, al viaggio magico nelle vibrazioni. Verrà seguito un ritmo di pace interiore profonda e un sogno narrativo, fatto di suoni armonici a cui abbandonarsi per un intimo incontro con se stessi, per un benefica armonizzazione globale, la sinergia dei sensi. Un dono fatto a corpo e anima, una pausa, in un tempo di tensione e di accelerazione che non giova allo " stare bene", perchè il Gong ha il potere di permeare tutto, come un intenso massaggio sonoro, portando messaggi e consapevolezze che emergono da lontano. Mentre Mindfulness è la Via della Presenza.

Basta sdraiarsi comodamente sul tappetino, chiudere gli occhi, lasciarsi andare all'ascolto, immergersi nel bagno sonoro, con dolcezza, e gioire del rilassamento generale di corpo, pensieri ed emozioni.

Lasciare andare... e lasciare emergere... come cullati da un'onda buona. Un momento intenso di cura di sè, fuori dal vortice quotidiano.

Si consiglia di portare il proprio tappetino o telo, un cuscino e una copertina.

Con Manuela Monari, insegnante, scrittrice, mindfulness counselor, formatrice del progetto Gaia Network, programma di Educazione alla Sostenibilità e alla Consapevolezza Globale di Sé e del Pianeta, Master Gong.