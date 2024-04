Torna Miniseum: laboratori per bambini al museo mentre i grandi sono a teatro

Torna a Castelfranco Emilia l'appuntamento con la rassegna Miniseum, laboratori creativi per bambini mentre i grandi sono a teatro. Per i genitori che vorrebbero andare a teatro ma non sanno come fare, il Teatro Dadà e il Museo Civico Archeologico Simonini di Castelfranco Emilia offrono ai bambini la possibilità di partecipare agli speciali laboratori creativi del Museo mentre i genitori assistono agli spettacoli della stagione teatrale.

L'evento è in programma questo sabato 13 aprile in concomitanza con lo spettacolo "Tuttorial. Guida contromano" degli Oblivion, in programma alle 19. L'accoglienza dei bambini al museo è prevista per le ore 18.30. Anche se la priorità di prenotazione verrà data a chi ha il biglietto per lo spettacolo, i bambini e le bambine possono partecipare anche sei genitori non vanno a teatro (per scoprire come chiamare lo 059 959377). I laboratori sono per bambini dai 5 anni in su.